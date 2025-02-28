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Прогноз киевского аналитика ЖКХ: У послевоенной Украины не будет денег даже на канализацию

Прогноз киевского аналитика ЖКХ: У послевоенной Украины не будет денег даже на канализацию

На Украине нет денег даже на ремонт канализаций и водопроводных труб в городах.  Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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