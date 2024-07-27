"Верх цинизма от Джонсона": Экс-премьер Британии разочаровал Киев, предложив "компенсацию Путину" - источник

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал статью, в которой высказал мысль о "капитуляции Украины".
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