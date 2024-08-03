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Замглавы Тюменской области Вахрин признал вину по делу о получении взятки

Замглавы Тюменской области Вахрин признал вину по делу о получении взятки

Замглавы Тюменской области Вячеслав Вахрин, которому инкриминируется получение взятки в особо крупном размере, признал свою вину в этом преступлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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