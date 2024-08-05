Три человека погибли в результате ДТП в Новой Москве

В Новой Москве произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни трех человек. Авария произошла в воскресенье, 4 августа, около пяти часов утра на Варшавском шоссе, когда водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением и врезался в дерево.
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