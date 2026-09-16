Путин заявил, что выборы станут общим ответом врагам, желающим ослабить Россию

Голос каждого избирателя важен, от него зависит, какие политические силы будут представлять интересы граждан на всех уровнях, заявил президент России Владимир Путин.
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