IRNA: танкер под флагом Того атаковали после попытки пройти Ормузский пролив

Танкер Trend под флагом Того был атакован после попытки пройти Ормузский пролив. Об этом сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на Корпуc стражей исламской революции (КСИР).
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