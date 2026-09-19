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Женщина потеряла собаку из-за самой простой вещи, о которой не говорят даже ветеринары

Женщина потеряла собаку из-за самой простой вещи, о которой не говорят даже ветеринары

Проверьте свою кухню. Зачастую мы оставляем эту вещь в открытом доступе и не думаем о потенциальной опасности для домашних любимцев.

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