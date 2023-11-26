В Московской области рассказали о повреждениях после атаки БПЛА

Минувшей ночью силами ПВО Минобороны РФ были перехвачены пять беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Одинцовском, Раменском, Наро-Фоминском и Подольском городских округах.
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