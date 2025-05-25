"Интерфакс": ВС РФ за неделю взяли Локню и Марьино в Сумской области

Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю взяли под контроль два населенных пункта в Сумской области. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя группировки российских войск "Север" Ярослава Якимкина.
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