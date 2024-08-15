Мосгордума: с 1 сентября увеличат штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

В Москве с 1 сентября увеличат штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Об этом рассказал РИА «Новости» глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников.