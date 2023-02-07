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Оксана Федорова отекла и набрала в весе: врач предположил возможные проблемы со здоровьем у “Мисс Вселенной”

Оксана Федорова отекла и набрала в весе: врач предположил возможные проблемы со здоровьем у “Мисс Вселенной”

Внешний вид Оксаны Федоровой с годами меняется не в лучшую сторону. Когда-то у ведущей была идеальная фигура, а теперь она заметно поднабрала в весе.

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