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Рядовой Смирнов под огнём ВСУ восстановил связь между пунктами управления

Рядовой Смирнов под огнём ВСУ восстановил связь между пунктами управления

Линейный надсмотрщик взвода связи мотострелкового подразделения рядовой Антон Смирнов, находясь в эпицентре обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, восстановил повреждённое коммутационное оборудование, а также линии проводной связи между пунктами управления.

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