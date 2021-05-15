Пандемия расширению офисных площадей не помеха

Треть крупных компаний, согласно исследованию Knight Frank, решили увеличить площади своих офисов. Как отмечает риелтор и эксперт рынка аренды Александр Харыбин, сейчас можно найти предложения со скидкойТреть крупных компаний увеличивают площади своих офисов, несмотря на пандемию и переход многих сотрудников в онлайн-формат.