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Пандемия расширению офисных площадей не помеха

Пандемия расширению офисных площадей не помеха

Треть крупных компаний, согласно исследованию Knight Frank, решили увеличить площади своих офисов. Как отмечает риелтор и эксперт рынка аренды Александр Харыбин, сейчас можно найти предложения со скидкойТреть крупных компаний увеличивают площади своих офисов, несмотря на пандемию и переход многих сотрудников в онлайн-формат.

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