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Несекретные материалы

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В Вашингтоне оценили переговоры делегаций России и США

В Вашингтоне оценили переговоры делегаций России и США

Белый дом проводит «челночную» дипломатию телефонного типа, то есть стороны конфликта на Украине не сталкиваются друг с другом, но лишь через посредника, получая от него зачастую искаженные сведения о противоположном мнении.

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