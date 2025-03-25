В Вашингтоне оценили переговоры делегаций России и США

Белый дом проводит «челночную» дипломатию телефонного типа, то есть стороны конфликта на Украине не сталкиваются друг с другом, но лишь через посредника, получая от него зачастую искаженные сведения о противоположном мнении.
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