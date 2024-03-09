Новое оборудование, больше торговых павильонов и фотозон. "Минскзеленстрой" рассказал, как обустроят пляжи

На минских пляжах появится новое оборудование, больше торговых павильонов и фотозон. О планах обустройства зон отдыха у воды рассказал генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Александр Ермолович, сообщает БЕЛТА.
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