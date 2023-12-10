Объяснены новые правила наследования имущества в 2023 году

В России начал действовать особый порядок выдачи свидетельства о праве на наследство, если дело касается земельного участка, предоставленного гражданину до 30 октября 2001 года на праве постоянного или пожизненного владения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии