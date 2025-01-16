«Цифровой» замгубернатора анонсировал строительство фабрики микрочипов в Екатеринбурге

Фабрику по производству микрочипов «Карат» построят в конце 2026 года во второй очереди технопарка «Космос», создаваемом по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в Новокольцовском районе Екатеринбурга.
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