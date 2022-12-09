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Предварительной причиной пожара в ТЦ «МЕГА Химки» являются нарушения при сварочных работах

Предварительной причиной пожара в ТЦ «МЕГА Химки» являются нарушения при сварочных работах

В ГУМЧС России по Московской области утром в пятницу, 9 декабря, заявили, что предварительной причиной пожара в ТЦ "МЕГА Химки" стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

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