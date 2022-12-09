Предварительной причиной пожара в ТЦ «МЕГА Химки» являются нарушения при сварочных работах

В ГУМЧС России по Московской области утром в пятницу, 9 декабря, заявили, что предварительной причиной пожара в ТЦ "МЕГА Химки" стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
Популярные статьи
- Захарова посмеялась над Вайкуле, заявившей, что она содержала весь СССР, а Пугачева - Россию
- «Я готова»: Маргарита Симоньян предлагает увеличить налоги для богатых, чтобы поднять зарплату офицерам
- Кадыров: зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом
Свежие комментарии