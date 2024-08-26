Экс-разведчик Риттер: Украина исчезнет в случае ударов по Москве и Петербургу

Бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что если Киев решится нанести удары по Москве или Санкт-Петербургу, чтобы принудить Россию к переговорам, то Украина рискует прекратить свое существование.
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