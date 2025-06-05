По инициативе губернатора в Петербурга запущена уникальная программа борьбы с опасным заболеванием сердечно-сосудистой системы

Речь про тромбоэмболию легочной артерии В Петербурге по инициативе губернатора Александра Беглова запущена уникальная программа борьбы с опаснейшим заболеванием сердечно-сосудистой системы человека — тромбоэмболией лёгочной артерии (ТЭЛА), сообщает 5 июня пресс-служба Комитета по здравоохранению города.
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