Прогноз погоды в Крыму на понедельник. • Симферополь: +14°, пасмурно• Севастополь: +12°, пасмурно• Ялта: +16°, пасмурно• Алушта: +15°, дождь• Евпатория: +13°, пасмурно• Саки: +13°, пасмурно• Бахчисарай: +13°, пасмурно• Джанкой: +17°, пасмурно• Судак: +15°, пасмурно• Феодосия:.
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