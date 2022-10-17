Стюардесса показала кнопку, которую туристы никогда не должны нажимать во время взлета Пассажирам следует избегать нажатия кнопки вызова в самолете, поскольку это самая раздражающая вещь, которую делают туристы, пока находятся на взлете или посадке.
Стюардесса показала кнопку, которую туристы никогда не должны нажимать во время взлета Пассажирам следует избегать нажатия кнопки вызова в самолете, поскольку это самая раздражающая вещь, которую делают туристы, пока находятся на взлете или посадке.
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