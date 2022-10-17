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Стюардесса показала кнопку, которую туристы никогда не должны нажимать во время взлета Пассажирам следует избегать нажатия кнопки вызова в самолете, поскольку это самая раздражающая вещь, которую делают туристы, пока находятся на взлете или посадке.