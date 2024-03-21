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Экс-супруга погибшего Кольцова считает, что это был несчастный случай

Экс-супруга погибшего Кольцова считает, что это был несчастный случай

Тело экс-тренера нашли в Майами под окнами отеля.фото: hcsalavat.ru--> Юлия Михайлова, бывшая жена экс-тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова, считает, что пока рано утверждать, что его смерть была суицидом.

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