Экс-супруга погибшего Кольцова считает, что это был несчастный случай

Тело экс-тренера нашли в Майами под окнами отеля.фото: hcsalavat.ru--> Юлия Михайлова, бывшая жена экс-тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова, считает, что пока рано утверждать, что его смерть была суицидом.