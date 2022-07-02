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Ушел из жизни знаменитый фигурист и тренер по фигурному катанию Станислав Леонович

Ушел из жизни знаменитый фигурист и тренер по фигурному катанию Станислав Леонович

Умер знаменитый фигурист и тренер по фигурному катанию Станислав Леонович. О смерти 1 июля Леоновича на своей странице в соцсети написала его ученица Сара Абитбол, и стало известно в субботу, 2 июля.

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