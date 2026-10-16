В Тверской области более 2 500 отцов получают пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет — рост в 5 раз за год.
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