Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области, в результате падения обломков начался пожар.
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Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области, в результате падения обломков начался пожар.