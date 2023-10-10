Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Бастрыкин как приговор беспределу гастарбайтеров", - подход к проблеме преступлений совершаемых мигрантами претерпел изменения

"Бастрыкин как приговор беспределу гастарбайтеров", - подход к проблеме преступлений совершаемых мигрантами претерпел изменения

Politiki.net Мои читатели помнят, как мы дискутировали на тему решения Главы СК РФ Александра Бастрыкина, о создании специальных следственных групп для борьбы с миграционной преступностью в стране.

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Комментарии
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N
Nata
То, что половинят выплаты азиатам - в этом вы правы. Но это давно уже не копейки. За такие зарплаты можно набрать соотечественников, только делиться вряд ли наши будут. Потому мошенники при должностях и ратуют за завозы кишлаков.
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2 час.
Владимир Соловьев
Как в стихах Некрасова: :Отец, слышишь, рубит, а я отвожу&quot;. Медведев &quot;рубит&quot;  мигрантов и над ограждающими диаспор Законами думает вкупе с их руководителями, а Бастрыкин должен этот воз отвозить?
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2 час.
Наталья
Считаю Титова предателем моего народа. Не исключена материальная заинтересованность вышеуказанного типа. Интересно : у него двойное гражданство?
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1 час.

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