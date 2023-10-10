"Бастрыкин как приговор беспределу гастарбайтеров", - подход к проблеме преступлений совершаемых мигрантами претерпел изменения

N

Nata

То, что половинят выплаты азиатам - в этом вы правы. Но это давно уже не копейки. За такие зарплаты можно набрать соотечественников, только делиться вряд ли наши будут. Потому мошенники при должностях и ратуют за завозы кишлаков.