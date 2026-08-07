Мошенники обманули жителя Кузнецка на 17 миллионов под видом преподавательницы

В Пензенской области мужчина лишился гигантской суммы из-за одного сообщения в мессенджере. Неизвестная женщина представилась преподавательницей его дочери и предложила пройти практику, отправив ссылку якобы на видео.
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