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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Янченков о паре с Чикмаревой: «За другую страну мы точно выступать не хотели бы, даже думать об этом. Условий таких, как у нас, у других стран нет»

В декабре Янченков и Екатерина Чикмарева завоевали бронзу чемпионата России в парном катании. – И все-таки вы наверняка ведь следили за результатами международных турниров.

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