Петербургская полиция завершила первый этап операции «Нелегал». Почти за неделю сотрудники выявили 2,6 тыс.
За неделю из Петербурга выдворили более 300 незаконных мигрантов
Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
За 4 месяца приехало 850 тысяч, это ж чуть ли миллион, а депортировали всего 300 человек ? Охуели , что ли ? Что Вы сделали с Питером ? Блокаду выдержали , а здесь за 4 месяца Питер сдали с потрохами .Беглова срочно судить на площади перед всеми русскими.
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18 час.
Николай
Похоже наши правители оказались предателями. Сдали страну басмачам.
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18 час.
Михаил Мамонов
что это за такая краткосрочная операция с 10 по 16 июня 2024 . да с таким бедственным положение в стране с мигрантами эта операция не должна прекращаться до полного наведения порядка в этом вопросе . то бишь несколько лет 24 часа в сутки .
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16 час.
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