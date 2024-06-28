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За неделю из Петербурга выдворили более 300 незаконных мигрантов

За неделю из Петербурга выдворили более 300 незаконных мигрантов

Петербургская полиция завершила первый этап операции «Нелегал». Почти за неделю сотрудники выявили 2,6 тыс.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
За 4 месяца приехало 850 тысяч, это ж чуть ли миллион, а депортировали всего 300 человек ? Охуели , что ли ? Что Вы сделали с Питером ? Блокаду выдержали , а здесь за 4 месяца Питер сдали с потрохами .Беглова срочно судить на площади перед всеми русскими.
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18 час.
Николай
Похоже наши правители оказались предателями. Сдали страну басмачам.
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18 час.
Михаил Мамонов
что это за такая краткосрочная операция с 10 по 16 июня 2024 . да с таким бедственным положение в стране с мигрантами эта операция не должна прекращаться до полного наведения порядка в этом вопросе . то бишь несколько лет 24 часа в сутки .
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16 час.

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