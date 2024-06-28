За неделю из Петербурга выдворили более 300 незаконных мигрантов

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

За 4 месяца приехало 850 тысяч, это ж чуть ли миллион, а депортировали всего 300 человек ? Охуели , что ли ? Что Вы сделали с Питером ? Блокаду выдержали , а здесь за 4 месяца Питер сдали с потрохами .Беглова срочно судить на площади перед всеми русскими.