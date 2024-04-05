Производство чипов TSMC приостановилось. Заводы TSMC эвакуированы

TSMC эвакуировали работников нескольких заводов из-за землетрясенияЗемлетрясение, потрясшее Тайвань, вызвало значительные перебои в работе ключевых игроков производства полупроводников, включая TSMC — лидера на рынке микросхем.
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