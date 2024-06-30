В Екатеринбурге таксист установил себе в машине кальян

В Екатеринбурге продолжаются инциденты с таксистами, которые вызывают споры среди местных жителей. Ранее мы уже рассказывали о случае, когда пассажир напал на таксиста, брызнув ему в лицо перцовым баллончиком.
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