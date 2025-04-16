Промтрансбанк остался без лицензии: ЦБ закрыл банк за убытки и сомнительные схемы

Центробанк России принял решение об отзыве лицензии у уфимского Промтрансбанка (ПТБ), сославшись на системные нарушения и отсутствие реальной деятельности в части управления ценными бумагами более полутора лет.
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