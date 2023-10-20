Зеленскому придется расплачиваться украинской землёй и эксгумацией убитых поляков

Варшава выставила Киеву счёт на миллиарды Дмитрий Родионов Фото: ZumaTAСС Материал комментируют: Александр Дмитриевский Иван Мезюхо Павел Екатеринин Польша предъявит Украине счет за оказанную стране помощь и поставит ряд условий, заявила кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка.
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