БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зеленскому придется расплачиваться украинской землёй и эксгумацией убитых поляков

Зеленскому придется расплачиваться украинской землёй и эксгумацией убитых поляков

Варшава выставила Киеву счёт на миллиарды Дмитрий Родионов Фото: ZumaTAСС Материал комментируют: Александр Дмитриевский Иван Мезюхо Павел Екатеринин Польша предъявит Украине счет за оказанную стране помощь и поставит ряд условий, заявила кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка.

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Комментарии
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N
Nata
Часть земель Украина уже продала США, часть - заберет Польша. Народ останется без земли, без страны, только лишь из-за собственной глупости и от того, что поставили во главе страны потомков Моисея.
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