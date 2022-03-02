Хартли о победе над «Ак Барсом»: «Было ощущение, что Прохоркин вышел на спецзадание. Однозначно лучший игрок матча наряду с Грубецом»

Боб Хартли поделился мыслями о победе над «Ак Барсом» (2:1 ОТ) в первом матче Кубка Гагарина. – Когда начинаешь плей-офф, учитывая паузу, много непонятного.

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