Фестиваль «Пасхальный дар» откроется в Москве 19 апреля

В Москве начинается теплый семейный фестиваль «Пасхальный дар». С 19 апреля на площадках, расположенных по всему городу, москвичей и туристов ждут не только увлекательные мастер-классы и уникальные арт-объекты, но и масштабная сценическая программа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии