Казнивший идеолога Холокоста палач умер в Израиле

Скончался израильский исполнитель приговоров — палач, ставший известным благодаря особым обстоятельностям своей миссии: казнь Адольфа Эйхмана, нацистского чиновника, чья роль была ключевой в организации депортации евреев к местам Холокоста.
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