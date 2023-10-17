К квартире подошли в судейском порядке // Бывший пресс-секретарь столичного райсуда получил срок по делу о попытке мошенничества

К 4,5 года заключения каждого приговорил Симоновский суд Москвы бывшего пресс-секретаря Хамовнического райсуда столицы Ираклия Сохадзе и индивидуального предпринимателя Дениса Беньяминова за попытку мошеннического присвоения квартиры погибшего человека.
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