Akhetonics получает новое финансирование для необычной ставки на полностью оптические чипы

Фотоника - область, лежащая в основе световых систем для манипулирования данными, - имеет большое будущее, поскольку развитие искусственного интеллекта требует повышения производительности вычислений, но она еще не нашла полного применения в новом поколении чипов.
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