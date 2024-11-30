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Мода и Шоу-бизнес

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Юрист из Калуги покоряет «Адскую кухню»

Юрист из Калуги покоряет «Адскую кухню»

Калужанка Римма Панкратова стала участницей кулинарного соревнования «Адская кухня». Участники телевизионного проекта «Пятница!» должны продемонстрировать не только отличные кулинарные навыки, но и умение работать в команде при высокой нагрузке.

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