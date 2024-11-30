Юрист из Калуги покоряет «Адскую кухню»

Калужанка Римма Панкратова стала участницей кулинарного соревнования «Адская кухня». Участники телевизионного проекта «Пятница!» должны продемонстрировать не только отличные кулинарные навыки, но и умение работать в команде при высокой нагрузке.
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