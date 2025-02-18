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Трамп требует от Киева: украинские ресурсы должны перейти в руки США

Трамп требует от Киева: украинские ресурсы должны перейти в руки США

Трамп требует от Киева: украинские ресурсы должны перейти в руки США Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, США в Мюнхене предложили украинскому президенту Владимиру Зеленскому подписать соглашение, которое предоставляло бы Вашингтону права на половину будущих минеральных ресурсов Украины.

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