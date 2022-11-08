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Салливан сообщил о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации

Салливан сообщил о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации

  Салливан: Белый дом контактировал с Москвой для снижения риска применения ядерного оружия США в недавнем прошлом контактировали с российскими  Салливан: Белый дом контактировал с Москвой для снижения риска применения ядерного оружия США в недавнем прошлом контактировали с российскими властями, чтобы снизить риски применения ядерного оружия, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время дискуссии, организованной на площадке Совета по международным отношениям, пишет РИА Новости.

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