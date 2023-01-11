Смоленск 2.0

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Смолянин нашел свою возлюбленную благодаря во время СВО

Смолянин нашел свою возлюбленную благодаря во время СВО

Участник спецоперации рассказал удивительную и романтичную историю в эфире федерального канала. Во вторник, 10 января, на телеканала Россия 1 в программе «Малахов» показали историю воссоединения двух сердец в условиях специальной военной операции.

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