Смолянин нашел свою возлюбленную благодаря во время СВО

Участник спецоперации рассказал удивительную и романтичную историю в эфире федерального канала. Во вторник, 10 января, на телеканала Россия 1 в программе «Малахов» показали историю воссоединения двух сердец в условиях специальной военной операции.
Участник спецоперации рассказал удивительную и романтичную историю в эфире федерального канала. Во вторник, 10 января, на телеканала Россия 1 в программе «Малахов» показали историю воссоединения двух сердец в условиях специальной военной операции.
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