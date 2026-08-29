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Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам, наступающим на Запорожском фронте (ВИДЕО)

Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам, наступающим на Запорожском фронте (ВИДЕО)

Краматорское направление — это сейчас одна из самых горячих точек. И оттуда приходит не просто очередной отчет о боевых действиях, а конкретная человеческая благодарность.

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