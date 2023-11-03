Cities Skylines 2 получила второе обновление, содержащее исправления и оптимизацию производительностиСегодня Colossal Order и Paradox Interactive выпустили второе обновление для своего градостроительного симулятора Cities: Skylines 2.
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