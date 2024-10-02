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Россиянина посадили в тюрьму в США почти на 4 года за денежные переводы

Россиянина посадили в тюрьму в США почти на 4 года за денежные переводы

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Суд в американском штате Джорджия приговорил россиянина Феликса Медведева к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы, а также штрафу в размере 10 тысяч долларов за незаконные денежные переводы на сумму более 150 миллионов долларов.

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