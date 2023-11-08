Байден принял решение по Палестине. Эрдоган готовится к отмщению

США взяли курс на смену политического режима в секторе Газа. Вместо ХАМАС Вашингтон видит правящей партией палестинского анклава ФАТХ – ручную партию, которая нынче управляет Западным берегом реки Иордан.
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