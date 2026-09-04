"Называет их по номерам, а про себя говорит "суперженщина". Адвокат Романа Товстика рассказал, как Елена Товстик настроила детей против себя

Адвокат 51-летнего Романа Товстика Филипп Рябченко рассказал, что младшие дети предпринимателя и его экс-супруги Елены Товстик хотят жить с отцом, потому что сейчас они живут в доме для прислуги, а мама называет их "по номерам".