Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Пентагоне заявили, что отставка Залужного не повлияет на поддержку США Украины

В Пентагоне заявили, что отставка Залужного не повлияет на поддержку США Украины

Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, в том числе и после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного , помощь Украине останется неизменной, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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