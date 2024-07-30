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Регионы России

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Химические стоки обнаружены после взрыва КНС в Волгограде

Химические стоки обнаружены после взрыва КНС в Волгограде

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о необходимости усиления контроля за соблюдением экологических норм в регионе после обнаружения значительного количества химических веществ в канализации после взрыва на КНС-4 в Красноармейском районе.

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